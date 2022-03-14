Пушилин: если бы запущенная Украиной ракета «Точка-У» долетела до места назначения, «вообще бы ничего живого не осталось»

Если бы запущенная Украиной ракета «Точка-У» долетела до места назначения, «вообще бы ничего живого не осталось». Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее в понедельник стало известно о падении обломков снаряда «Точка-У» в центре Донецка. Согласно уточненным сведениям, предоставленным министерством здравоохранения ДНР, в результате инцидента погибли 16 человек.
«”Точку-У” удалось сбить, но даже обломки принесли такие повреждения. Если бы “Точка-У” долетела до места назначения и сработала, то радиус поражения был бы 500 метров. Вообще бы ничего живого не осталось», — отметил Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».