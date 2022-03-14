Штаб ДНР сообщил, что в результате падения обломков ракеты «Точка-У» в центре Донецка погибли двадцать человек

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14 марта 2022, 13:00 Источник: РИА "Новости"

горящий автомобиль, Cover Images/Keystone Press Agency

Штаб территориальной обороны ДНР днем в понедельник, 14 марта, заявил, что в результате падения обломков ракеты "Точка-У" в центре Донецка, по предварительным данным, погибли двадцать человек.

Согласно последней информации, на месте падения обломков ракеты ТРК "Точка-У" в центральной части Донецка в настоящий момент работают спасатели. Сообщается минимум о девяти пострадавших. По другим данным, ранения получили не менее 23 человек. Выжившим сейчас оказывают всю необходимую медпомощь.

Напомним, ранее сегодня возле Дома правительства в Донецке была сбита украинская ракета "Точка-У".