Пилот российского штурмовика Су-25 на Украине сумел посадить самолет после попадания в него ракеты ПЗРК

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14 марта 2022, 12:00

Штурмовик Су-25, MOD Russia / globallookpress.com

Пилот российского штурмовика Су-25 на Украине сумел посадить самолет после попадания в него снаряда, выпущенного из переносного зенитного ракетного комплекса. Об этом со ссылкой на информацию, предоставленную министерством обороны РФ, пишет Telegram-канал РИА Новости.

«Летчик российского штурмовика Су-25 на Украине сумел посадить самолет после того, как в него попала ракета ПЗРК, сообщает Минобороны и публикует видео», — отмечает TG-канал.

Москва с 24 февраля проводит специальную операцию на территории соседней страны. Ранее сегодня появилась обновленная карта районов Украины, которые перешли под контроль сил РФ и республик Донбасса.