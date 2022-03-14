Минобороны РФ опубликовало обновленную карту районов Украины, перешедших под контроль сил России и республик Донбасса

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14 марта 2022, 10:46

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Минобороны РФ опубликовало обновленную карту районов Украины, которые перешли под контроль сил России и республик Донбасса. Предоставленное ведомством изображение разместил Telegram-канал РИА Новости.

«Минобороны РФ опубликовало обновленную карту районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ и народных республик Донбасса», — пишет TG-канал.

Ранее в понедельник появилась официальная информация, согласно которой российские войска за время специальной операции на территории Украины вывели из строя 3 920 объектов военной инфраструктуры соседней страны. Также стало известно, что авиация и ПВО РФ в течение минувшей ночи сбили четыре украинских дрона.