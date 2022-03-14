Минобороны РФ: российские войска за время спецоперации вывели из строя 3 920 объектов военной инфраструктуры Украины

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14 марта 2022, 10:22

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские войска за время специальной операции на территории Украины вывели из строя 3 920 объектов военной инфраструктуры соседней страны. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«Российские войска за время спецоперации вывели из строя 3 920 объектов военной инфраструктуры Украины», — процитировал заявление Минобороны Telegram-канал ТАСС.

Также в ведомстве рассказали, что российские авиация и ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника, в том числе один Bayraktar TB2.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете разместили видео уничтожения штурмовиками Су-25 складов с боеприпасами армии Украины.