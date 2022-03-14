Минобороны России показало видео уничтожения штурмовиками Су-25 складов с боеприпасами армии Украины

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14 марта 2022, 09:40

Штурмовик Су-25, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видео уничтожения штурмовиками Су-25 складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Ролик, предоставленный военным ведомством, опубликовал сегодня Telegram-канал РИА Новости.

«Минобороны РФ показало видео уничтожения штурмовиками Су-25 складов с боеприпасами украинской армии», — пишет TG-канал.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на территории Украины. Как сообщалось ранее в понедельник, Рамзан Кадыров заявил, что вокруг и внутри Мариуполя находятся пять тысяч чеченских бойцов, и призвал украинские силы в городе срочно сдаться.