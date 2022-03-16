Владимир Путин: все поставленные задачи в спецоперации России на Украине будут решены

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16 марта 2022, 16:54

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Все поставленные задачи в специальной операции Российской Федерации на Украине будут решены. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Все поставленные задачи в спецоперации, безусловно, будут решены», — процитировал главу государства Telegram-канал «RT на русском».

Кроме того, Путин отметил, что тактика боевых действий на Украине, выработанная российскими Минобороны и Генштабом, полностью себя оправдала. Также политик указал на то, что появление войск РФ под Киевом и у других городов, расположенных на территории соседней страны, не связано с желанием ее оккупировать.

Ранее сегодня президент Владимир Зеленский попросил Конгресс Соединенных Штатов обеспечить поставки Украине С-300 и других систем противовоздушной обороны в качестве альтернативы бесполетной зоне над бывшей советской республикой.