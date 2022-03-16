Глава МИД Британии Лиз Трасс считает, что в условиях продолжения боевых действий успех на переговорах России и Украины невозможен

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16 марта 2022, 11:38 Источник: ТАСС

Лиз Трасс, Martyn Wheatley/globallook.com

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс не видит возможности для успеха переговоров между Россией и Украиной в условиях, пока продолжается военная спецоперация РФ. Об этом она заявила в интервью BBC.

По мнению Трасс, России «необходимо ввести режим прекращения огня и отвести свои войска, чтобы отношение к мирным переговорам было серьезным».Она подчеркнула также, что вопрос вступления в НАТО «остается за Украиной».

В среду в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Киева и Москвы на переговорах стали выглядеть реалистичнее.

Ранее Зеленский сообщил, что «давно охладел» к вопросу вступления Украины в НАТО.