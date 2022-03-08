Вадимир Зеленский рассказал, что «давно охладел» к вопросу вступления Украины в НАТО

Аргументы Недели → Политика 13+

8 марта 2022, 13:30 Источник: РИА Новости

Флаг НАТО, Florian Gaertner/globallook.com

По словам президента Украины Владимира Зеленского, вопрос вступления Украины в НАТО потерял для него актуальность после того как он понял, что альянс не хочет противоречий с Россией. Об этом он рассказал во вторник в интервью телеканалу ABC (США).

«Что касается НАТО, я давно охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс опасается противоречий и конфронтации с Россией», — сказал Зеленский. Президент Украины также подчеркнул, что не станет «на коленях умолять» Брюссель о чем-либо.

Ранее Зеленский в своем телеграм-канале, обвинил Запад в гибели украинцев из-за того, что НАТО отказывается закрыть небо над страной.

«Если вы этого не сделаете, и если вы не дадите нам хотя бы самолеты, чтоб мы могли сами себя защищать, то можно сделать только один вывод - вы тоже хотите, чтоб нас очень медленно убивали. Это ответственность политиков мира, западных лидеров с сегодняшнего дня и навсегда»,- подчеркнул Зеленский.