Зеленский заявил, что позиции сторон на переговорах с Россией звучат уже реалистичнее

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16 марта 2022, 07:35 Источник: ТАСС

Фото с сайта офиса президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что позиции сторон на переговорах с Россией стали выглядеть более реалистично. Об этом он сказал во вторник вечером в своем видеообращении.

«Встречи продолжаются. Как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее», - заявил Зеленский.

Переговоры Украины и России продолжались 14 марта в видеоформате, они будут возобновлены в среду. Как сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, в настоящее время обсуждаются общие вопросы регулирования, прекращение огня, а также вывод военных с территории Украины.

По мнению другого советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, мирное соглашение с Россией может быть достигнуто не позднее начала мая, а скорее всего в ближайшие недели-две. В Кремле тем временем, отказались прогнозировать возможные даты заключения мирного договора с Украиной.