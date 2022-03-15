Песков отказался прогнозировать возможные сроки заключения мирного договора с Украиной

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15 марта 2022, 13:46 Источник: "Интерфакс"

Флаги России и Украины на переговорах в Белоруссии, Lu Jinbo/XinHua/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не хотел бы «спешить с прогнозами» относительно возможного заключения мирного договора с Украиной. Об этом он сказал журналистам во время пресс-колла во вторник.

Так он прокомментировал высказывание советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который предположил, что договор может быть подписан уже в течение одной-двух недель, самое позднее — в начале мая.

«В данном случае это его прогнозы. Мы не хотели бы спешить с прогнозами», - заявил Песков. Он подчеркнул, что переговорный процесс идет постоянно, в режиме видеосвязи.

«Работа сложная, и, наверное, в данном случае позитивным является сам факт продолжения этой работы. Давать прогнозы пока не хотим. Дождемся, когда будут результаты, о которых можно будет проинформировать общественность двух стран», - заявил Песков.