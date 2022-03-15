Советник главы офиса Зеленского Арестович считает, что мирное соглашение с Россией может быть достигнуто не позднее начала мая

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15 марта 2022, 08:35 Источник: ТАСС

Фото с сайта офиса президента Украины.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что уже в ближайшее время — возможно, даже в течение одной-двух недель, - между Россией и Украиной будет заключено мирное соглашение. Такие сроки он озвучил в эфире YouTube-канала «Фейгин Live».

Крайним сроком, когда может быть подписано соглашение, Арестович назвал начало мая.

«Могу сказать так - я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок или в ближайшее время договоримся — неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда», — сказал Арестович.

Между тем в понедельник, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, территориальные претензии России, которые она выдвигает на переговорах с Украиной, совершенно неприемлемы.