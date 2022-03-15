Замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква: территориальные претензии России на переговорах с Украиной совершенно неприемлемы

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15 марта 2022, 07:20 Источник: ТАСС

Флаги России и Украины на переговорах в Белоруссии, Lu Jinbo/XinHua/globallook.com

Некоторые из требований России на переговорах Украина считает неприемлемыми, по другим пунктам можно вести дискуссию с учетом гарантии безопасности для страны в будущем. Об этом заявил заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква эфире германского телеканала ARD.

«Некоторые [требования] являются совершенно неприемлемыми, например те, которые касаются определенных территориальных претензий», - сказал Жовква. По его мнению, по другим пунктам можно вести дискуссию, если Киеву будут предоставлены гарантии безопасности в будущем.

Как рассказал Жовква, российская сторона в ходе переговоров высказала свои предложения по поводу «возможного мирного решения, возможных гарантий безопасности для Украины после прекращения военных действий».

«Мы хотим, чтобы эта ситуация больше никогда не смогла повториться», - подчеркнул Жовква.

Переговоры делегаций России и Украины проходили в понедельник в онлайн-формате. Во вторник они должны быть продолжены.