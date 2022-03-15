Bloomberg: Салливан добивается разговора с Патрушевым, чтобы предостеречь Россию от применения химического оружия в Украине

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15 марта 2022, 07:43 Источник: ТАСС

Николай Патрушев, Kremlin Pool/globallook.com

Помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан добивается возможности телефонных переговоров со своим российским коллегой секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как заявляет источник агентства, Салливан намерен предостеречь Россию от возможного использования химического оружия в Украине.

После того как в РФ сообщили о наличии в Украине американских биолабораторий, в Соединенных Штатах начали утверждать, что сама Россия способна провести операцию под «ложным флагом», используя химическое оружие. Вначале об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс. Позднее с аналогичным заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.