Захарова назвала биолаборатории США на Украине инструментом прямой угрозы России

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9 марта 2022, 09:04 Источник: Радио Sputnik

лаборатория, pixabay.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в среду, 9 марта, что информация о наличии американских биолабораторий на Украине полностью меняет картину вовлеченности Вашингтона.

Мария Захарова обратила внимание на то, что операция России по демилитаризации Украины началась экстренно. По словам дипломата, если 24 февраля Минздрав Украины направил указания биолабораториям по всей территории страны, значит был приведен в движение план на случай чрезвычайного развития событий.

"Что ж это такие за лаборатории, которые должны были прийти в движение по уничтожению тех материалов, с которыми они работали, в случае экстренной ситуации?" – задалась вопросом Захарова в эфире Радио Sputnik и уточнила, что речь идет о пунктах военных экспериментов в биологической сфере.

"Это полностью меняет картину вовлеченности США в судьбу Украины", – уточнила официальный представитель МИД России, отметив, что речь идет не просто об инструменте сдерживания, а об инструменте прямой угрозы России.