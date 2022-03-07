Минобороны РФ опубликовало анализ военно-биологической деятельности США на территории Украины

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7 марта 2022, 18:00 Источник: ТАСС

лаборатория, pixabay.com

Министерство обороны РФ в понедельник представило анализ ведения США военно-биологической деятельности на украинской территории. В частности, обозначена инфраструктура финансируемых лабораторий.

Согласно последним данным Минобороны, в их числе Киевский НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского, Институт ветеринарной медицины, расположенный в Киеве, Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Киеве, Институт микробиологии и иммунологии им. И. И. Мечникова, который находится в Харькове, Украинский научно-исследовательский противочумный институт им. И. И. Мечникова в Одессе, а также Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены.

В общей сложности финансирование составило около 200 миллионов долларов. Установлено, что среди деятельности США в рамках военно-биологических исследований на Украине значатся мониторинг биообстановки, отбор и передача штаммов и биоматериалов, в частности, полученных от военных, а также различные научно-исследовательские работы.

В материалах также содержится карта ухудшения биологической обстановки в мире.