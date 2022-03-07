Начальник войск РХБЗ Кириллов заявил, что лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы и сибирской язвы

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7 марта 2022, 17:00 Источник: ТАСС

лаборатория, pixabay.com

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что лаборатории во Львове работали с возбудителями чумы и сибирской язвы, а в Харькове и Полтаве - дифтерии и дизентерии.

По словам Игоря Кириллова, деятельность биологических лабораторий на Украине, а также реализуемая Соединенными Штатами Америки программа "реформирования" украинской системы здравоохранения стали причиной неуправляемого роста заболеваемости особо опасными инфекциями.

Начальник войск РХБЗ обратил внимание на то, что на украинской территории фиксируется рост количества случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза. Более того, заболеваемость корью возросла более, чем в сто раз. Также ВОЗ ранее объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита.