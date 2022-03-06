Источник РИА «Новости»: есть основания полагать, что США передали Украине плутоний

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6 марта 2022, 08:36 Источник: РИА "Новости"

радиоактивность, pixabay.com

Представитель одного из компетентных ведомств РФ сообщил журналистам, что Киев в свое время якобы получил плутоний, качество которого позволяло вести работу по созданию ядерного взрывного устройства.

Согласно некоторым данным, вышеуказанный материал мог быть передан украинской стороне из США.

Источник сообщил РИА "Новости", что ключевая роль в создании ядерного взрывного устройства была отведена Национальному научному центру Харьковский физико-технический институт, а содействие ему оказывали профильные структуры Национальной академии наук Украины.