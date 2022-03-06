Аргументы Недели Политика 13+

Источник РИА «Новости»: есть основания полагать, что США передали Украине плутоний

, 08:36 Источник: РИА "Новости"

Источник РИА «Новости»: есть основания полагать, что США передали Украине плутоний
радиоактивность, pixabay.com

Представитель одного из компетентных ведомств РФ сообщил журналистам, что Киев в свое время якобы получил плутоний, качество которого позволяло вести работу по созданию ядерного взрывного устройства.

Согласно некоторым данным, вышеуказанный материал мог быть передан украинской стороне из США.

Источник сообщил РИА "Новости", что ключевая роль в создании ядерного взрывного устройства была отведена Национальному научному центру Харьковский физико-технический институт, а содействие ему оказывали профильные структуры Национальной академии наук Украины.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика