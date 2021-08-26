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В Японии скопился оружейный плутоний в промышленных масштабах

, 09:55

В Японии скопился оружейный плутоний в промышленных масштабах

По информации официального Токио, Япония располагает 45,5 тоннами плутония, 30 из которых пригодны для начинки ядерных боеголовок.

Этот арсенал накопился в результате деятельности АЭС и находится на территории Великобритании и Франции, где перерабатывают японские ядерные отходы. Европейцы давно просят владельцев забрать своё опасное добро, но японцы тянут. Они пытаются производить из плутония смешанное топливо для своих АЭС, но пока с трудом смогли употребить всего 200 кг.

На севере Японии построено собственное предприятие по переработки отходов АЭС. После его запуска запасы оружейного плутония в Японии достигнут промышленных масштабов. Но что делать с этой ядерной бомбой у себя под боком умные японцы пока так и не придумали.

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