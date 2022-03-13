Столтенберг заявил, что Россия «может планировать операции с химическим оружием»

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13 марта 2022, 12:19 Источник: РИА "Новости"

генсек НАТО Йенс Столтенберг, DAMIAN BURZYKOWSKI via www.imago/www.imago-images.de

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, говоря с журналистами в воскресенье, 13 марта, об американских биолабораториях на Украине, попытался перевести вину на Россию.

Йенс Столтенберг назвал заявления о наличии биолабораторий на Украине "ложными", а также призвал в сложившейся ситуации сохранять бдительность.

По утверждению генерального секретаря НАТО, Россия "сама может планировать операции с химическим оружием". Столтенберг обратил внимание на то, что подобные действия являлись бы военным преступлением.