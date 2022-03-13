Столтенберг заявил, что Россия «может планировать операции с химическим оружием»

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, говоря с журналистами в воскресенье, 13 марта, об американских биолабораториях на Украине, попытался перевести вину на Россию.
Йенс Столтенберг назвал заявления о наличии биолабораторий на Украине "ложными", а также призвал в сложившейся ситуации сохранять бдительность.
По утверждению генерального секретаря НАТО, Россия "сама может планировать операции с химическим оружием". Столтенберг обратил внимание на то, что подобные действия являлись бы военным преступлением.