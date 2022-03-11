Владимир Зеленский заявил, что в его стране никогда не разрабатывалось оружие массового поражения

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11 марта 2022, 08:31 Источник: Telegram

Фото с сайта президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором заявил о том, что Украина никогда не занималась разработкой химического и любого другого оружия массового поражения. Видеообращение опубликовано в телеграм-канале Зеленского.

Он сообщил, что лаборатории в Украине остались еще со времен СССР и сфера их деятельности — наука, а не военные технологии.

«Мы — адекватные люди. Я — президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двух детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле никто не разрабатывал. Весь мир это знает. Вы это знаете»,— таким комментарием на русском языке Зеленский сопроводил размещенное в телеграм-канале обращение.

Минобороны России 6 марта заявило, что в Украине обнаружены доказательства существования лабораторий, в которых, при финансировании США, велась разработка биологического оружия.