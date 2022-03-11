Президент России Путин одобрил привлечение добровольцев на Украину

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11 марта 2022, 12:01

Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Во время заседания Совета безопасности Российской Федерации глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о готовности 16 тыс. добровольцев из стран Ближнего Востока прийти на помощь ДНР и ЛНР.

Российский президент Владимир Путин ответил на предложение, что считает возможным оказать помощь тем, кто хочет добровольцем помочь жителям Донбасса и отправиться в регион.

«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь перебраться в зону боевых действий», − цитирует главу государства РИА Новости.

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Ранее российский лидер поддержал идею передачи оружия армиям ДНР и ЛНР. Владимир Путин поддержал предложение, направленное на защиту суверенности и безопасность обеих республик Донбасса.