Президент России поддержал идею передачи оружия армиям ДНР и ЛНР

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11 марта 2022, 11:31

Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Сегодня, 11 марта, на селекторном совещании с президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил передать войскам ДНР и ЛНР ПЗРК, ПТУР, трофейные Джавелины, танки и стрелковое оружие.

Российский лидер поддержал предложение, направленное на защиту суверенности и безопасность обеих республик Донбасса.

«Я поддерживаю возможность передачи оружия войскам ЛНР и ДНР», − отметил Владимир Путин.

Ранее стало известно, что войска ДНР взяли под свой контроль город Волноваху в Донбассе. Об этом проинформировало сегодня министерство обороны Российской Федерации. Освобождение территорий республик Донбасса идет планомерно, хоть и с трудом. Республиканские военные сталкиваются с сопротивлением разрозненных военизированных формирований ВСУ и террористических батальонов.