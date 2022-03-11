Президент России поддержал идею передачи оружия армиям ДНР и ЛНР

Сегодня, 11 марта, на селекторном совещании с президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил передать войскам ДНР и ЛНР ПЗРК, ПТУР, трофейные Джавелины, танки и стрелковое оружие.
Российский лидер поддержал предложение, направленное на защиту суверенности и безопасность обеих республик Донбасса.
«Я поддерживаю возможность передачи оружия войскам ЛНР и ДНР», − отметил Владимир Путин.
Ранее стало известно, что войска ДНР взяли под свой контроль город Волноваху в Донбассе. Об этом проинформировало сегодня министерство обороны Российской Федерации. Освобождение территорий республик Донбасса идет планомерно, хоть и с трудом. Республиканские военные сталкиваются с сопротивлением разрозненных военизированных формирований ВСУ и террористических батальонов.