Адвокат Астахов о о конфискации Украиной российской собственности: мы тоже можем это сделать

Аргументы Недели → Политика 13+

11 марта 2022, 08:31

Павел Астахов, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Адвокат Павел Астахов прокомментировал указ украинского президента Владимира Зеленского о принудительном изъятии российской собственности на Украине. Зеленский в четверг, 10 марта, распорядился принудительно изымать собственность России и её резидентов на территории Украины.

По словам юриста, пренебрежение нормами права ради каких-либо практических целей сейчас распространено повсеместно.

Одним из примеров Астахов предстоящее изъятие российской собственности.

Павел Астахов в эфире радио Sputnik рассказал, что западный мир построен на том, что право собственности незыблемо и неприкосновенно. Он уточнил, что этот пункт есть и в конституции Украины, и там говорится, что право собственности может быть прекращено и возможно принудительное отчуждение для государственных нужд с последующим полным возмещением стоимости.

По данным юриста, аналогичный пункт есть у нас, только упоминается там "равноценное возмещение".

"Единственный случай, когда это происходит моментально по украинским законам – военное время. На Украине сейчас введено военное положение, но никто не отменял полное возмещение", - подчеркнул Астахов. Он отметил, что киевские власти должны разъяснить, какое имущество будет изыматься и какое будет возмещение. "Аналогично можем и мы изъять собственность Украины, и у нас для этого не нужно военное время", – пояснил адвокат.

Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому и украинским олигархам грозят ответные меры по конфискации их собственности в России, в том числе на территории Крыма.