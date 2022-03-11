Глава Общественной палаты Крыма Форманчук заявил, что Зеленскому могут грозить ответные меры по конфискации их собственности

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11 марта 2022, 08:06

фото: pixabay.com

Глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому и украинским олигархам грозят ответные меры по конфискации их собственности в России, в том числе на территории Крыма.

Зеленский 10 марта подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности Российской Федерации и ее резидентов. Президент Украины пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", но не уточнил, кого конкретно имеет ввиду.

Форманчук, комментируя указ Зеленского, сказал: "Он будет стремиться к тотальной национализации имущества всех россиян на территории Украины, национализации по этническому признаку. Зеленский сделал свой выбор в сторону русофобии как главного средства сохранения себя во власти и служения коллективному западу, прежде всего США".

Как заявил крымский общественник, если все продолжит развиваться в таком ключе, "то в отношении самого Зеленского и украинских олигархов, занявших враждебную позицию по отношению к России, ждут ответные меры по конфискации их собственности в РФ, в том числе на полуострове".

Форманчук уверен, что их имущество на территории России будет национализировано.

Из открытых источников известно, что супруга Зеленского покупала недвижимость в Крыму в 2013 году.

Зеленский в четверг, 10 марта, распорядился принудительно изымать собственность России и её резидентов на территории Украины.