Зеленский раcпорядился принудительно изымать собственность России и её резидентов на Украине

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10 марта 2022, 15:40

Владимир Зеленский, Sergey Starostenko/XinHua/ globallookpress.com

Владимир Зеленский в четверг, 10 марта, распорядился принудительно изымать собственность России и её резидентов на территории Украины. Украинский президент сегодня подписал соответствующий указ.

Как сообщает Общественная служба новостей, Верховная рада Украины приняла этот закон третьего марта 2022 года после его рассмотрения комитетом по вопросам экономического развития.

В начале марта процесс принудительного изъятия собственности России и её резидентов инициировали в Польше. Польские дипломаты информировали, что ряд объектов дипломатической недвижимости, которые используются Россией в Гданьске и Варшаве, с правовой точки зрения якобы никак не оформлены.