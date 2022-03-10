Рогозин: «Роскосмос» в ответ на санкции нанес Западу ущерб в 12 миллиардов долларов

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10 марта 2022, 17:49 Источник: РИА Новости

Дмитрий Рогозин, фото: Roscosmos, globallookpress.com

Госкорпорация «Роскосмос» в ответ на санкции нанесла Западу ущерб в 12 миллиардов долларов. Об ответе на санкции США, западных стран и стран ЕС против России рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Глава госкорпорации в четверг на встрече в депутатами Госдумы от ЛДПР сообщил, что, отказавшись в ответ на санкции запускать спутники OneWeb и поставлять двигатели для ракет-носителей, «Роскосмос» ответил на 12 миллиардов, в том числе - по отказу в поставке ракетных двигателей порядка четырех миллиардов долларов.

По слова Рогозина, ущерб корпорации от западных санкций намного меньший. Он пригрозил продолжить так делать, если Запад будет и дальше себя так вести. Как уточнил Рогозин, что у него есть пара козырей, которыми можно будет ответить.

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