Politico: бывший канцлер Германии Шрёдер приехал в Россию для встречи с Путиным по Украине

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10 марта 2022, 17:21 Источник: РИА Новости

Путин и Шредер на церемонии открытия ЧМ- 2018 в Москве

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Россию. Газета Politico со ссылкой на информированные источники сообщила, что Шредер намерен в Москве провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить события на Украине.

По сведениям собеседника европейского издания, "Шредер находится в Москве с целью встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным" в рамках "посреднических усилий", направленных на прекращение боевых действий на Украине.

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам и объявил о начале специальное военной операции на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Россия намерена провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

На экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера подали заявление в прокуратуру Ганновера, его обвиняют в преступлении против человечности, сообщила газета Badische Neuste Nachrichten.

В последние недели он подвергается критике в Германии в связи с работой на российские компании. Канцлер ФРГ Олаф Шольц полагает, что Шредер должен отказаться от работы в России.