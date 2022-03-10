Лавров: Россия никогда не говорила о возможности третьей мировой войны

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10 марта 2022, 14:47

МИД России, Alexander Rekun/ Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сделал заявление о том, что Москва никогда не говорила о риске третьей мировой войны. Такое мнение чиновник выразил после проведенных в Турции переговоров с коллегами из Турции и Украины Мевлютом Чавушоглу и Дмитрием Кулебой.

«Президент Байден, я уже как-то ссылался на этот пример, когда его спросили, была ли какая-то альтернатива этим санкциям из ада, он сказал, что альтернатива — только третья мировая война», — цитирует RT слова российского министра.

Лавров подчеркнул, что на Западе «это в подкорке постоянно всплывает», при этом Россия об этом никогда не говорила.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что в рамках встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсудил возможность встречи российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.