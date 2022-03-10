Лавров и Кулеба на переговорах в Анталье обсудили возможность встречи Путина и Зеленского

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10 марта 2022, 14:01 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что в рамках встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсудил возможность встречи российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского.

Сергей Лавров отметил, что всем хорошо известно – Владимир Путин никогда не отказывается от контактов. Однако, по словам дипломата, российская сторона хочет, чтобы переговоры организовывались не ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать конкретные договоренности.

"Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет", – подчеркнул Лавров и добавил, что российские предельно конкретные предложения взяты украинской стороной в проработку. По словам главы МИД РФ, Киев обещал дать предельно конкретные ответы. "Мы ждем", – заключил дипломат.