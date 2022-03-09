Дипломат Корчмарь заявил, что привлечь США к ответственности за биолаборатории на Украине вполне реально

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9 марта 2022, 13:35 Источник: Общественная служба новостей

лаборатория, pixabay.com

Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в среду заявил, что привлечь Соединенные Штаты Америки к ответственности за биолаборатории на Украине вполне реально.

Василий Корчмарь подчеркнул, что речь идет о биологических базах Пентагона, которые представляют опасность для населения Украины и для российских военных.

Дипломат в разговоре с Общественной службой новостей уточнил, что на международной арене можно доказать, что на украинской территории проводятся опыты для создания биологического оружия. "И будут уже последствия другого плана. Другое дело, что США не ратифицировали конвенцию о запрещении биологического оружия", – заметил Корчмарь и добавил, что это было сделано специально.

Специалист уточнил, что даже если США не подписывали документ, это не снимает со страны ответственность за создание подобных лабораторий.