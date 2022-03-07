В Минобороны РФ заявили, что украинские националисты ни на секунду не прекращали огонь во время режима тишины

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7 марта 2022, 15:09 Источник: ТАСС

Министерство обороны РФ, Alexander Grishin/Russian Look

В Министерстве обороны Российской Федерации в понедельник, 7 марта, заявили, что украинские националисты не прекращали артиллерийский и минометный огонь ни на секунду во время режима тишины.

В российском ведомстве сообщили, что несмотря на объявленную гуманитарную паузу за три часа были зарегистрированы 172 обстрела со стороны ВСУ и нацистов.

Подчеркивается, что национальные батальоны в Харькове и Сумах в минувшее воскресенье, 6 марта, расстреливали мирных граждан, обвиняя их в пособничестве Российской Федерации.