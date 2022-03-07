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Спикер Народной милиции ДНР Басурин: зачистка Мариуполя от военных Украины начнется в ближайшие дни

, 14:33

Спикер Народной милиции ДНР Басурин: зачистка Мариуполя от военных Украины начнется в ближайшие дни
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Зачистка города Мариуполя от военных Украины начнется в ближайшие дни. Об этом проинформировал спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Басурин заявил, что в ближайшие дни начнется зачистка Мариуполя от украинских военных», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее стало известно о возгорании нефтебазы, которая расположена на территории Луганска. Народная милиция ЛНР сообщила, что данный инцидент случился в результате применения украинской стороной тактического ракетного комплекса «Точка-У». Ведомство выложило в сеть видео с места происшествия.

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