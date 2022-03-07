Народная милиция ЛНР выложила видео с нефтебазой в Луганске, загоревшейся после ракетного удара военных Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

7 марта 2022, 12:43

Комплекс «Точка-У», Roman Yarovitsyn / globallookpress.com

Появилось видео, на котором запечатлена нефтебаза в Луганске, загоревшаяся после ракетного удара, осуществленного украинскими военными. Ролик разместила в своем Telegram-канале Народная милиция ЛНР.

«Сегодня, 7 марта, в результате применения украинскими военными преступниками тактического ракетного комплекса "Точка-У" произошло возгорание нефтебазы в Луганске», — говорится в публикации TG-канала.

Как сообщалось ранее в понедельник, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что почти вся территория республики освобождена. По словам Пасечника, населенные пункты, которые остаются под контролем Украины, взяты в кольцо.