Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно Владимиру Жоге

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7 марта 2022, 08:45

Владимир Жога, фото: vk.com/dnr_online_su

Президент РФ Владимир Путин 6 марта 2022 года присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно Владимиру Жоге "за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга".

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил о гибели в Донбассе командира батальона "Спарта" Владимира Жоги 5 марта в городе Волновахе. По словам Пушилин, разведчики "Спарты" прикрывали эвакуацию гражданских лиц, в основном женщин и детей, Жога получил смертельное ранение, обеспечивая выход из этого населенного пункта мирных жителей. Ему посмертно присвоили звание Героя Донецкой Народной Республики.

Владимир Жога (позывной Воха) - преемник легендарного Арсена Павлова (Моторолы). Командиру "Спарты" Жоге было 28 лет.

Батальон "Спарта" был создан в 2014 году, он участвовал в боях за Славянск, донецкий аэропорт, Иловайск, Дебальцево. До октября 2016 года батальон возглавлял Арсен Павлов (Моторола). Моторола погиб при взрыве в лифте дома, в котором он жил, в Донецке. После гибели Павлова командиром "Спарты" стал Жога.

5 марта посмертную награду после начала спецоперации на Украине получил уроженец Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов. О присвоении десантнику звания Героя России президент РФ Владимир Путин сообщил 5 марта.