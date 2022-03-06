Глава ДНР Пушилин сообщил о гибели в Донбассе комбата «Спарты» Владимира Жоги

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6 марта 2022, 08:54

Командир батальона «Спарта» Владимир Жога, фото с официального сайта главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Соответствующая публикация размещена на официальном сайте руководителя республики.

Пушилин проинформировал, что Жога погиб 5 марта в городе Волновахе.

«Он получил смертельное ранение, обеспечивая выход из этого населенного пункта мирных жителей. Разведчики “Спарты” прикрывали эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей», — говорится в публикации на сайте главы ДНР.

Ранее в воскресенье сообщалось, что министерство обороны РФ продемонстрировало на видео базу Вооруженных сил Украины под Херсоном, которую взяли под контроль российские военные.