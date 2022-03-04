У погибшего на Украине Нурмагомеда Гаджимагомедова несколько дней назад родилась дочь, он не успел увидеть первенца

Аргументы Недели → Общество 13+

4 марта 2022, 09:50

Нурмагомед Гаджимагомедов

У погибшего на Украине Нурмагомеда Гаджимагомедова несколько дней назад, 20 февраля, родилась дочь. Офицер не успел увидеть первенца, взять на руки дочь. Владимир Путин 3 марта провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Президент РФ сообщил о подписании указа о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России посмертно.

В бою офицер, которому было 25 лет, уверенно командовал своими бойцами, как настоящий командир берёг подчинённых. Получив тяжёлое ранение, Нурмагомед сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошёл на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело, – с неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают.

24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Как отметил Путин, в ходе боёв и наши военнослужащие, и ополченцы Донбасса проявляют действительно массовый героизм.

Нурмагомед Гаджимагомедов - уроженец Дагестана, вырос в большой семье. Его отец Энгельс Гаджимагомедов - действующий офицер МВД России, награжден орденами. Нурмагомед успешно занимался каратэ.

Гаджимагомедов окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище.

У погибшего десантника остались новорожденная дочь, жена, родители, родственники. Похоронили его в селе Кани, Кулинского района Дагестана. Одну из улиц Махачкалы планируется назвать его именем.