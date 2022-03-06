Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев приветствовал бы посредничество Китая в разрешении ситуации в стране

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6 марта 2022, 20:41

Дмитрий Кулеба, Lev Radin/globallook.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев положительно относится к возможности посредничества Китая в урегулировании конфликта. Об этом он сказал в воскресенье в интервью CNN.

Глава украинского МИД заявил, что беседовал с министром иностранных дел КНР Ван И и тот заверил его, что Китай «не заинтересован» в конфликте и «готов внести вклад в дипломатию».

Кулеба подчеркнул при этом, что Киев приветствовал бы любое посредничество, однако «Украина не пойдет на какие-либо компромиссы в вопросах, касающихся ее территориальной целостности».

Ранее в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США ждут, когда Китай публично выскажет свою позицию по Украине.