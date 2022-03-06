Госсекретарь США Блинкен ждет, что Китай публично выскажет свою позицию по Украине

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6 марта 2022, 19:12 Источник: ТАСС

Флаг Китая, Norbert Eisele-Hein/globallook.com

В США ожидают, что руководство Китая четко выскажет свою точку зрения о ситуации вокруг Украины, учитывая его позицию о суверенитете государств. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в эфире CNN.

«Мы ожидаем, что с учетом того, что Китай говорил ранее, они выскажутся и сделают так, чтобы их голос был услышан», - заявил Блинкен, подчеркнув, что «голос Китая очень важен».

До сегодняшнего дня власти КНР публично не высказали позицию в отношении происходящего в Украине.

До начала военной операции России Китай при разрешении украинского кризиса выступал за сохранение суверенитета Украины. После введения жестких санкций в отношении России власти КНР заявили, что не поддержат их, поскольку «они не имеют правовых оснований».