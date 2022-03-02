Китай не будет присоединяться к санкциям против России

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2 марта 2022, 14:24

Пекин, голова дракона, Vasilii Smirnov/ Russian Look

Власти Китайской Народной Республики категорически не поддерживают введение санкций против Российской Федерации. Причем касается это ограничений вообще, и односторонних, в частности. Такое заявление сделал в среду, 2 марта, руководитель комитета по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) Го Шуцин.

«Что касается финансовых санкций, то мы их не одобряем, и в особенности не одобряем санкции, инициированные в одностороннем порядке, потому что они неэффективны и имеют слишком мало правовых оснований», − приводит слова китайского чиновника РИА Новости.

Как известно, ранее президент США Джо Байден распорядился о введении санкций против суверенного долга России. А страны ЕС готовят четвертый пакет ограничений.

На этом фоне китайская сторона проявила взвешенный подход. В МИД Китая официальный представитель Хуа Чуньин отметила, что Китай выступает против односторонних ограничений любого характера против России. Пекин никогда не рассматривал подобный метод эффективным в деле урегулирования конфликтов.

Ранее отмечалось, что позиция Китая по урегулированию кризиса вокруг Украины резко отличается от истерики, поразившей руководство США и ЕС.