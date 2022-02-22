Украинский кризис может ухудшить отношения Москвы и Пекина

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22 февраля 2022, 15:25

Минские соглашения являются единственным дипломатическим способом решения конфликта на юго-востоке Украины. Глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И указал, что озабоченности России по безопасности необходимо уважать. В то же время суверенитет Украины необходимо сохранить.



Китай оказался в сложной ситуации. Ему приходится балансировать между Москвой и Вашингтоном. Пока не ясно, готов ли будет Китай выступать за Россию в случае военного конфликта с Украиной. Поднебесная не заинтересована в войне. Пекин не намерен посылать свои войска на Донбасс, так же как и Москва не направит своих солдат на Тайвань.



Китай стремится к нейтральности в сложном вопросе. Пекин вложил миллиарды долларов в украинскую экономику. Помимо этого КНР закупала в Незалежной оборудование для вооружений. Китай может воспользоваться сложным положением России в условиях санкций. Пекин может на выгодных для себя условиях заключать новые торговые соглашения.



Россия и Китай бросили Западу серьёзный вызов. Запад постарается на него ответить. Пекин поможет Москве всеми возможными способами, однако, не в ущерб собственной экономике. Отношения двух стран будут выстраиваться исходя из конкретных условий, которые ещё никому не известны.



