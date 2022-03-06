Премьер-министр Израиля Беннет третий раз за сутки поговорил с Зеленским

Аргументы Недели → Политика 13+

6 марта 2022, 13:15 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в третий раз за текущие сутки поговорил с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявила пресс-секретарь израильского политика Анна Йонатан-Леус.

"Да, поговорил. В третий раз за сутки", – отметила Йонатан-Леус в рамках разговора с представителями СМИ.

Напомним, ранее Нафтали Беннет встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Москве для обсуждения кризиса вокруг Украины. После этой встречи израильский премьер-министр поговорил с Владимиром Зеленским. В субботу после встречи с Путиным Беннет вылетел в Германию для проведения переговоров с канцлером ФРГ Шольцем.