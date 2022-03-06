Зеленский обсудил с Байденом вопросы безопасности и финансовую поддержку Украины

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6 марта 2022, 07:19 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Джо Байденом. Политики обсудили вопросы безопасности, финансовую поддержку Украины, а также продолжение санкций против РФ.

Корреспонденты из пула Белого дома впоследствии сообщили, что разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена продолжался около получаса.

В ходе беседы президент США отметил, что его администрация продолжает наращивать военную, гуманитарную и экономическую помощь украинской стороне, а также тесно сотрудничает с конгрессом по вопросу выделения дополнительного финансирования.