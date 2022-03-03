Глава Пентагона Остин: бесполетная зона над Украиной могла бы привести к военному конфликту США с Россией

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3 марта 2022, 07:59 Источник: РИА Новости

Глава Пентагона Ллойд Остин, фото из открытых источников

Введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать военный конфликт США с Россией. Министр обороны США, глава Пентагона, Ллойд Остин заявил в интервью телеканалу NBC, что президент Джозеф Байден дал ясно понять - американские военные не будут воевать с Россией на Украине.

По словам Остина, "обеспечение бесполетной зоны определенно повлекло бы за собой необходимость вступать в столкновения с российскими самолетами", и это поставило бы США в ситуацию войны с Россией.

Но Остин в ходе телефонного разговора с министром обороны Украины Алексеем Резниковым сообщил о намерении США, их союзников и партнёров продолжать оказание военной помощи ВСУ.

Власти США неоднократно отвергали идею создания бесполетной зоны над Украиной на фоне проводимой в стране специально военной операции России. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, бесполетная зона была бы шагом в правильном направлении, но для ее обеспечения нужно развертывание вооруженных сил Соединенных Штатов, которое грозит потенциальной военной конфронтацией с Россией.