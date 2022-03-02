Глава Пентагона заявил о намерении продолжать оказание военной помощи Украине

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2 марта 2022, 08:26 Источник: ТАСС

Ллойд Остин, фото: Ssgt. Jack Sanders/Dod/ globallookpress.com

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым сообщил о намерении США, их союзников и партнёров продолжать оказание военной помощи.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби пояснил, что США «едины со своими союзниками и партнерами в решимости поддержать Украину, в том числе посредством дальнейшего предоставления оборонительной военной помощи». По его словам, Остин и Резников условились сохранять тесную координацию действий в связи со специальной операцией России.

Ранее сообщалась, что президент Украины Владимир Зеленский просил у президента США Джо Байдена дополнительную помощь в обеспечении своей безопасности.