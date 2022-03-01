Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным

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1 марта 2022, 22:43 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: Ray Tang/ globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский в интервью американскому каналу CNN сказал: "Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля ранним утром объявил начало специальной военной операции на Украине для защиты граждан ДНР и ЛНР.

Путин назвал целью спецоперации "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Президент России уточнил, что Россия проведет "демилитаризацию и денацификацию Украины".

Зеленский дал свою оценку первому раунду переговоров с Россией, которые состоялись накануне в Гомельской области Белоруссии.