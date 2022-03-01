Владимир Зеленский не увидел конкретики в первом раунде переговоров с Россией

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1 марта 2022, 22:34 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский, Dwi Anoraganingrum/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский дал свою оценку первому раунду переговоров с Россией, которые состоялись накануне в Гомельской области Белоруссии.

«Я пока не ощущаю от этой первой встречи конкретики. Есть единственное - это 1% того, что они снова могут встретиться и проговорить те или иные шаги вперед»,- сказал Зеленский во вторник в интервью телеканалу​​​​​​​ CNN. Его фрагменты опубликованы в телеграм-канале президента Украины.

Он подчеркнул важность компромисса в переговорном процессе.

«Вы же знаете, чтобы делать шаги вперед, нужно, чтобы кто-то делал шаги навстречу. А там, где есть большие проблемы и риски терять ежедневно людей, надо делать шаги назад. Это диалог»,- сказал Зеленский.

Ранее президент Украины по итогам переговоров с Россией заявил, что в них пока не достигнут результат, который нужен Киеву.