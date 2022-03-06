Посол РФ Антонов заявил, что американский сенатор Скотт фактически призвал к прямому столкновению ядерных держав

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6 марта 2022, 08:00 Источник: РИА "Новости"

посол России в США Анатолий Антонов, Pavel Bednyakov/Xinhua

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что антироссийская риторика в США дошла до абсурда, а лозунги, которые звучат в Штатах, становятся крайне рискованными для международной безопасности.

Так Анатолий Антонов прокомментировал высказывание сенатора Рика Скотта, допустившего ввод американских войск на Украину.

Российский посол обратил внимание на то, что американский сенатор фактически призывает к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами. Антонов добавил, что попытка вооруженного вмешательства в спецоперацию, которую проводит РФ, может привести к "беспрецедентным последствиям".