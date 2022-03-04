Глава МИД Испании: коллега из Украины Дмитрий Кулеба записал обращение главам МИД НАТО из бункера

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4 марта 2022, 17:47 Источник: РИА Новости

Дмитрий Кулеба, Lev Radin/globallook.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не смог в пятницу участвовать во встрече глав МИД НАТО в Брюсселе даже в формате видеоконференции. Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес сообщил, что видеообращение украинского коллеги Дмитрия Кулебы прозвучало, и записал он его заранее из бункера, так как опасается за свою жизнь и своих близких.

Заявление главы испанского внешнеполитического ведомства транслировал телеканал 24 Horas.

"Присоединился наш друг и коллега министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. К сожалению, условия, в которых он сейчас находится, не позволили ему связаться напрямую, это было заранее записанное послание – из бункера", - сказал Альбарес и отметил, что "для него, как коллеги Кулебы, это было впечатляющим…, что он оказался взаперти в бункере...".

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в пятницу, 4 марта, заявил о переезде Владимира Зеленского из Украины в Польшу.

Власти Украины не выпускают мирных граждан и иностранцев из населенных пунктов, чиновники городов боятся расправы со стороны нацистов, - сообщил 4 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.