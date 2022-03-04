Володин: Зеленский покинул Украину и переехал в Польшу

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4 марта 2022, 16:28 Источник: РИА Новости

Владимир Зеленский, фото: vk.com/vladimir_zelenskiy95

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин в пятницу, 4 марта, заявил о переезде украинского президента Владимира Зеленского в Польшу.

По данным Володина, президент Зеленский покинул Украину и переехал в Польшу, - сообщает РИА Новости. "Депутаты Верховной Рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он - в Польше", - написал спикер Госдума в своем Телеграме.

Зеленский ранее выступал с обращением к украинским гражданам и заявил, что против Украины брошена почти вся армия России. "Граждане Украины, враг завел на территорию нашего государства абсолютное большинство своих войск, почти вся армия России брошена против нашего народа", - сказал он.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в пятницу заявил, что президент Украины Владимир Зеленский утратил контроль над диверсионными группами с иностранными наемниками.